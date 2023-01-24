200 тысяч свердловчан не смогут выехать за рубеж из-за долгов

Порядка 200 тысяч свердловчан ограничены в праве выезда за границу из-за накопленных долгов. Общая сумма задолженности по исполнительным производствам приставов достигла 37 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей. Но в случае неуплаты алиментов этот порог снижается до 10 тысяч рублей. На сегодняшний день в Свердловской области есть 11,5 тысяч таких должников. Проверить свою задолженность можно на портале «Госуслуги», а также сервисах ФССП России.

В ведомстве напомнили, что за 2022 год в праве выезда было ограничено 616 тысяч должников Свердловской области, из них 27 тысяч должников по алиментам. В 2021 году злостных должников было на 33% меньше, чем в 2022 году, однако сумма их задолженностей была больше на 15%.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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