«Изо рта шла пена, не подавал признаков жизни»: гаишники спасли водителя на трассе

Два инспектора ГИБДД спасли жизнь водителю, которому внезапно стало плохо в дороге.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, лейтенант полиции Иван Фролов и сержант Дмитрий Якимов патрулировали федеральную автодорогу Пермь – Екатеринбург и увидели автомобиль «Лада Веста», стоявший на обочине с включенными фарами и двигателем.

Экипаж ДПС остановился, чтобы узнать, в чем причина остановки. Сержант Якимов подошел к автомобилю и через стекло увидел, что в автомобиле находится водитель – мужчина средних лет. Он сидел с запрокинутой назад головой, из его рта шла пена, при этом он не подавал признаков жизни. Двери автомобиля открыть не удалось, они были заперты. Полицейские позвонили в пункт медицины катастроф, после чего разбили переднее боковое стекло, открыли дверь и вытащили водителя. Бригада скорой помощи отвезла мужчину в Красноуфимскую РБ. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Позже инспекторы навестили в больнице мужчину, которому оказали помощь. Он рассказал, что ехал из Екатеринбурга домой в Кировскую область. В дороге остановился отдохнуть и отравился выхлопными газами. Это произошло из-за неисправности автомобиля. Сейчас, благодаря вовремя прибывшим полицейским, жизни и здоровью водителя ничего не угрожает. На следующий день он отправился домой.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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