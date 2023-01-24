НТМК вложил 110 млн рублей в новое оборудование для производства колесных центров

В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК введен в работу новый участок по приемке и обработке колесных центров для локомотивов. С вводом в эксплуатацию нового участка уменьшилось время изготовления центров, оптимизирована логистика перемещения заготовок, повышена общая эффективность цеха.

Для работы участка приобретено современное оборудование: сверлильно-фрезерный станок для выполнения маслосъемных и технологических отверстий, балансировочная машина для проверки остаточного дисбаланса, два консольно-поворотных крана и другое вспомогательное оборудование. Для проверки качества поверхности изделий закуплена установка «Магнитоскоп», которая выполняет магнитопорошковую дефектоскопию. Инвестиции в приобретение оборудования составили около 110 млн рублей.

«Создание нового участка позволит ЕВРАЗ НТМК осваивать новые виды колесных центров высокого качества по запросам потребителей», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Для работы нового участка штат сотрудников цеха увеличен на 10 человек, на его территории созданы комфортные условия труда.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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