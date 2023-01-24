Свердловским атомщикам предписано поставить защиту от беспилотников (ДОКУМЕНТ)

Антитеррористическая комиссия Свердловской области и региональный оперштаб дали новые поручения предприятиям атомной отрасли с целью повышения их защищенности.

В распоряжении, подписанном губернатором Евгением Куйвашевым, говорится, что предприятиям необходимо в срок до 3 марта 2023 года совместно с Росгвардией «определить состав технических средств для оборудования ядерно опасных объектов для обнаружения беспилотных воздушных судов над объектами и на подступах к ним в пределах установленных полетных зон». Не позднее 22 сентября эти технические средства должны быть установлены на Белоярской АЭС, АО «Уральский электрохимический комбинат», АО «Уральский электрохимический завод», АО «Институт реакторных материалов», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Распоряжение губернатора находится на контроле у его заместителя Азата Салихова.

Другим распоряжением, подписанным в тот же день, губернатор обязал руководителей предприятий газовой отрасли усилить меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности газопроводов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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