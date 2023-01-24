Екатеринбургская дума установила размер денежной компенсации депутатам

Екатеринбургская дума установила размер ежемесячной компенсации расходов из бюджета на депутатскую деятельность на 2023 год.

Выплата останется прежней – 57,5 тысячи рублей. Эти деньги депутаты вправе потратить на организацию встреч с избирателями, оплату аренды приемной и покрытие других сопутствующих расходов, в том числе на покупку цветов и небольших подарков.

Отмечается, что размер депутатской компенсации не меняется уже три года. Средства учтены в смете Екатеринбургской думы, которая на 2023 год составит 220,2 миллиона рублей. Из этой суммы чуть более 31 миллиона рублей пойдут только на депутатский корпус.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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