Новые ниши, гособоронзаказ и проблемы с комплектующими: главный по промышленности Екатеринбурга об итогах 2022 года

Промышленность Екатеринбурга пережила прошлый год с некоторым ростом – помогли гособоронзаказ и тот факт, что западные компании ушли из России.

«В целом промышленность Екатеринбурга чувствует себя неплохо, это подтверждает и статистика. Объем отгруженной продукции за прошлый год составил почти 650 миллиардов рублей, это больше на 15%, чем в 2021 году, то есть мы растем, несмотря на санкции. При этом если выделить из всего промышленного производства обрабатывающую отрасль, то здесь объем отгруженной продукции вырос на 17%. Лидером по объему отгруженной продукции остаются предприятия металлургического комплекса, это около 43% в структуре отгрузки. Машиностроительный комплекс – примерно 23%. Эти цифры не включают в себя объем государственного оборонзаказа, по понятным причинами. Если считать его, понятно, что доля машиностроения будет еще больше», – рассказал председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Евгений Копелян. Он отметил, что в этом году почти в два раза вырос объем отгрузки у предприятий по производству текстиля, серьезно выросло производство мебели, лекарств, продуктов, напитков – в общем, в год санкций выросло очень многое.

И одна из главных причин – это появление свободных ниш. Западные компании ушли из России, и крупные российские предприятия обратили свое внимание на российский же бизнес – те, с кем раньше было неинтересно иметь дело на фоне зарубежных партнеров, стали необходимы. «Но спрос по некоторым видам продукции настолько высокий, что возможности предприятий не позволяют его удовлетворить. Остаются проблемы с комплектующими, остаются проблемы с доступом к станочному оборудованию, потому что не все производится в, скажем так, дружественных странах», – отметил Копелян.

Второй причиной роста промышленности он назвал гособоронзаказ – и речь не только о гигантах сферы ОПК, многие компании малого бизнеса являются субподрядчиками крупных компаний по разным видам продукции, что тоже сыграло роль. Третьим фактором он назвал предприимчивость уральских бизнесменов, которая позволяет видеть возможности.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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