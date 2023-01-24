Алексей Орлов заявил, что строить дорогу через Калиновский лесопарк не будут

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в планах городской администрации нет строительства автодороги на территории Калиновского лесопарка.

По его словам, в действующем Генеральном плане Екатеринбурга до 2025 года действительно присутствует проект автомобильной дороги, которая должна пройти по территории Калиновского лесопарка. Но ни в ближайших, ни в среднесрочных планах мэрии нет намерений этот проект реализовать.

«Сейчас идет работа над Генпланом до 2045 года. При его обсуждении специалисты еще раз изучат вопрос и предложат иные варианты трассировки дороги. Мы всегда учитываем мнение наших горожан, особенно когда речь идет об особо охраняемых природных территориях», – написал Орлов в своем телеграм-канале.

Ранее часть жителей Орджоникидзевского района выступила против этого строительства. Горожан возмутило, что по плану дорога должна пройти через самую популярную часть Калиновского лесопарка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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