Пять миллионов рублей получат дети водителя газовоза, который подорвался летом в Красноуральске

По одному миллиону рублей в качестве компенсации получат пятеро детей погибшего в июле водителя газовоза в Красноуральске. Мужчина подорвался в вагончике-бытовке на местном предприятии.

По данным областной прокуратуры, ЧП случилось на промплощадке в Красноуральске 11 июля прошлого года. 37-летний водитель погиб от «хлопка и дальнейшего воспламенения газо-воздушной смеси» в рабочей бытовке. У мужчины осталось пятеро несовершеннолетних детей (от 12 до 17 лет).

«Прокуратура района встала на защиту прав несовершеннолетних детей работника. В судебном заседании […] прокурор указал, что в действиях работодателя выявлены нарушения при организации системы охраны труда […] На месте производства работ не оборудованы помещения для приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время, посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой медицинской помощи», – сообщили в прокуратуре.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования и взыскал с предприятия компенсацию морального время: в пользу каждого ребенка – по одному миллиону рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»