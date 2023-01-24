На трассе Екатеринбург – Серов столкнулись «Лада Калина» и «Тойота Лэнд Крузер», есть погибший и раненые

На трассе Екатеринбург – Серов в аварии погиб человек. ДТП случилось сегодня днем в районе поворота на железнодорожную станцию Анатольскую.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД установлено, что 74-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада-Калина», следуя со стороны Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга, при осуществлении разворота не занял крайнее левое положение и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», следующим в попутном направлении» – пояснили в отделении по пропаганде Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское». Водитель отечественного автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Две его пассажирки, а также пассажир иномарки были доставлены в Нижний Тагил в ГАУЗ СО «Демидовская городская больница».

Горноуральский ГО, Владислав Тринько

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