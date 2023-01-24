На Урале появился новый и.о. министра АПК и потребительского рынка

В Свердловской области сменился руководитель министерства АПК и потребительского рынка.

«Артем Бахтерев покинул пост министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области по собственному желанию. Исполнять его обязанности, согласно соответствующему указу губернатора, будет первый заместитель министра Сергей Шарапов», – сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, Артем Бахтерев оставался последним министром, который после губернаторских выборов до сих пор работал в статусе «и.о.». Источники РИА «Новый День» еще в сентябре отмечали, что Бахтерев может покинуть областное правительство. Напомним, свой пост он занял в октябре «коронавирусного» 2020 года, вскоре после внезапной смерти своего предшественника, Дмитрия Дегтярева. Депутаты областного заксо упрекали Бахтерева в том, что в регионе не решается вопрос торгового обслуживания жителей небольших деревень и поселков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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