Улицу Народной Воли закроют почти на два месяца

Почти на два месяца закроют улицу Народной Воли в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» перекроют движение транспорта по улице Народной Воли, от улицы 8 Марта до улицы Степана Разина, с 6 февраля по 30 марта 2023 года. Это связано с проведением работ по реконструкции дороги.

В этот период движение транспорта будет направлено по улицам 8 Марта и Степана Разина. Дорожники установят соответствующие знаки и указатели. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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