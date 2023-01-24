Водитель-гастарбайтер пытался откупиться от инспекторов ДПС взяткой в 500 рублей

Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги специальных рейдов для поимки таксистов-нарушителей и водителей, которые используют тонировку или незаконно устанавливают в машинах газовые баллоны. Проверки проходили в разные дни и в разных районах.

Всего сотрудники ГИБДД оформили более 60 административных материалов. Около половины протоколов оформлялись по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за внесение изменений в конструкцию транспортных средств. Пять водителей поймали без прав, в их числе были таксисты с иностранным гражданством.

Двух иностранцев доставили в отдел полиции. Как выяснилось, мужчины незаконно находились на территории России. В отношении них составлены протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, в дальнейшем мигрантов депортируют на родину.

Еще один водитель – гражданин Таджикистана – был задержан за дачу взятки сотрудникам ГИБДД. Он не был пристегнут ремнем безопасности, и чтобы избежать ответственности, предложил инспекторам 500 рублей. Теперь мигранту грозит уголовная ответственность по ст. 291 УК РФ.

«Зачастую представители стран ближнего зарубежья, задержанные за нарушения, проявляют смекалку и творчество, уповая на незнание языка и демонстрируя полное непонимание происходящего, хотя налицо нарушения. Иностранцы сразу забывают русский язык, предлагают сотрудникам «договориться», пытаются откупиться не только денежным вознаграждением, но и фруктами», – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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