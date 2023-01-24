СК проверяет информацию об издевательстве над детьми в начальной школе гимназии

СУ СКР РФ по Свердловской области проверяет информацию о том, что в екатеринбургской гимназии № 94 учительница замотала скотчем рот ученику третьего класса. Об этом в соцсетях рассказала горожанка, которая знакома с мамой ребенка. Женщина добавила, что это не первый случай издевательства над учениками со стороны данного сотрудника образовательного учреждения.

Информация попала в СМИ, после чего Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку. «В ходе проверки будет устанавливаться достоверность этой информации, а также выясняться, имелись ли в гимназии иные факты нарушения прав детей. В случае подтверждения поступивших сведений ситуации будет дана объективная правовая оценка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировал в ведомстве.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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