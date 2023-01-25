«Лыжня России» пройдет 11 февраля

В 2023 году массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Свердловской области состоится 11 февраля и будет посвящена 100-летию создания органов физкультуры и спорта и 300-летию Екатеринбурга.

Как сообщили в ДИПе, главный старт «Лыжни России» Свердловской области пройдет в Нижнем Тагиле на территории спортивной школы «Аист». Будет организовано два забега среди профессионалов: 10 километров – мужчины и 5 километров – женщины. Забег, в котором примут участие почетные гости соревнований, пройдет на дистанции 1923 метра – это год создания органов спорта России и Свердловской области. В главном общем старте примут участие не менее 300 уральцев, это будет символизировать юбилей Екатеринбурга. Призовой фонд составит 1 миллион рублей.

Кроме того, декада лыжного спорта в регионе стартует 1 февраля. В это время в каждом муниципалитете будут организованы местные соревнования, уроки физкультуры в школах будут проходить на свежем воздухе в виде лыжных занятий.

Зарегистрироваться на «Лыжню России» и ознакомиться с площадками в муниципалитетах можно на сайте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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