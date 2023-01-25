В ближайшие дни в Свердловской области будет снежно, водителей просят быть аккуратными на трассах

В ближайшие три дня в Свердловской области ожидается снег. Больших снегопадов синоптики не прогнозируют, но Госавтоинспекция просит автолюбителей быть внимательнее на дорогах и трассах, поскольку дорожные условия ухудшатся.

«В связи с выпадением осадков Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на обязательное соблюдение мер безопасности на проезжей части, – говорится в обращении ГИБДД. – Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие».

По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области снег местами будет идти сегодня, 26 и 27 января. При этом завтра потеплеет до -2...-7 градусов, а на севере области ждут оттепель до +2 °C.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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