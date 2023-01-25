В Свердловской области только четверть студентов довольны качеством образования

Учащиеся вузов, колледжей и техникумов Свердловской области не в восторге от качества своего образования – студенты оценили его на 3,8 балла. Полностью довольны своим обучением только 26% опрошенных. Столько же студентов поставили обучению трояк – частично удовлетворены, частично нет. Еще 39% оценили обучение на четверку, они скорее удовлетворены качеством. Варианты «скорее не удовлетворен» и «полностью недоволен» выбрали по 5% респондентов. Опрос проводила служба исследований hh.ru.

В целом по стране студенты оценили качество образования в вузах и ссузах на 3,6 балла из 5. Наиболее высокую оценку дали учащиеся из Саратовской, Омской и Челябинской областей (4,1 балла), наиболее низкую – из Московской области (3,3 балла). 72% вчерашних школьников и нынешних студентов заявили, что на выбор направления обучения повлияли их собственные интересы, еще 51% отталкивались от собственных способностей. Ориентировались на востребованность направления 43% отвечавших на вопрос. Каждый пятый опирался в том числе на мнение родителей или других родственников. Только 21% студентов вузов и ссузов, прошедших опрос, не собираются работать по специальности после окончания учебы, а 68%, наоборот, планируют найти работу, соответствующую полученному образованию.

Екатеринбург, Марина Иванова

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