Суд постановил выплатить 500 тысяч рабочему, на которого упало бревно

Синарский суд Каменска-Уральского вынес решение взыскать более 500 тысяч рублей в пользу рабочего, получившего серьезные травмы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, речь идет о 52-летнем сотруднике ООО «ЖКХ-Урал». В апреле 2021 года мужчина устроился в ООО разнорабочим, а 25 октября получил травму: когда он работал возле дома № 16 по ул. Железнодорожной, на него упало бревно. У мужчины был перелом поперечных отростков позвонков, закрытые переломы 11-12 ребер слева. Он до сих пор находится на амбулаторном лечении.

Прокуратура установила, что мужчина получил производственную травму, понес расходы на лечение, кроме того, действиями работодателя ему причинен моральный вред. В интересах работника прокурор обратился в суд. Суд постановил взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей, компенсацию за лечение в размере 6260 рублей, компенсацию за нарушение трудовых прав – в размере 30 тыс. рублей.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры Каменска-Уральского.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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