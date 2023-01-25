Свердловчане стали вдвое чаще посещать образовательные сайты

Мобильный трафик на обучающие сайты с начала января вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую динамику аналитики зафиксировали к ресурсам по изучению иностранных языков, программированию и IT. Трафик по этим направлениям в Свердловской области увеличился втрое.

В 2,3 раза выросла активность на онлайн-площадках, где можно получить дополнительное образование в вузах России. Такие данные получили эксперты «МегаФона» после изучения обезличенной статистики по активности на нескольких десятках тематических сайтов. Продолжают пользоваться спросом сайты с дистанционными курсами и интерактивными онлайн-уроками. Первую волну интереса к ним аналитики наблюдали еще во время пандемии, а за последний год мобильный трафик на ресурсы увеличился еще в 2,5 раза.

По мобильной активности на официальных сайтах вузов Екатеринбурга уверенно лидирует Уральский федеральный университет (УрФУ). В список площадок с максимальным трафиком также вошли Уральский государственный экономический университет и Российский государственный профессионально-педагогический университет. Сами студенты стали чаще пользоваться мобильным интернетом. За год объём передачи данных учащихся вырос на 33%. В топе интересов платформы с видео-контентом, онлайн-кинотеатры, трансляции киберспортивных турниров, музыкальные сервисы, обучающие сайты. Также молодежь активно пользуется такси и приложениями с картами. «Образование стало одной из главных инвестиций, а онлайн-ресурсы – популярным способом получения новых знаний. И, конечно, для этого всем учащимся необходим надежный мобильный интернет. Для того, чтобы сохранить качество и скорость передачи данных в условиях повышенной нагрузки и роста трафика, мы расширили ёмкость сети более чем в 100 ключевых локациях региона, включая территорию в районе вузов Екатеринбурга», – отмечает директор «МегаФона» в Свердловской области Инна Джур.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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