В Свердловской области ожидается штормовой ветер

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. В четверг, 26 января, метеорологи прогнозируют очень сильный ветер с порывами до 27 м/с.

Спасатели рекомендуют при непогоде закрывать все окна и двери и соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе не разводить открытый огонь.

Если сильный ветер застал вас на улице, нужно держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Автомобилистам не следует парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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