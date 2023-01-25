В Екатеринбурге вынесли приговор серийным угонщикам иномарок

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор двум ранее судимым екатеринбуржцам, которые в составе банды угоняли иностранные автомобили.

По данным следствия, преступления совершались в период с января по май 2020 года. Грабители похитили шесть иномарок на территории Свердловской области и Пермского края. Они действовали по следующей схеме: сканировали сигнал с брелка владельца автомобиля и передавали его на свой пульт, с помощью которого отключали охранную сигнализацию и, запустив двигатель, скрывались с места. Другие сообщники ехали впереди, чтобы успеть предупредить о возможном появлении экипажей ДПС. Похищенный автомобиль оставляли в условленном месте, откуда его забирал посредник для продажи. Вырученные деньги участники банды делили между собой.

За несколько месяцев злоумышленники угнали автомобили марок «Тойота RAV4», «Мазда 6», «Тойота Ленд Крузер 200», «Тойота Ленд Крузер 150 Прадо», «Лексус RX 270». Общий ущерб владельцам превысил 8,7 миллиона рублей. Во время расследования уголовного дела три автомобиля были возвращены хозяевам. Еще три похищенные машины правоохранители до сих пор ищут.

Двое мужчин, участвующих в схеме, были признаны виновными по пунктам «а», «б» ч.4 ст. 158 УК РФ «Кража, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой». Суд назначил одному из них 10 лет лишения свободы, второму – 4,5 года со штрафом 40 тысяч рублей. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовные дела в отношении сообщников банды выделены в отдельное производство.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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