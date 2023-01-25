Урал оказался на втором месте по числу DDoS-атак в 2022 году

Эксперты «Ростелеком-Солар» выпустили отчет о DDoS-атаках на онлайн-ресурсы, выявленных и отраженных в 2022 году.

Наибольшее число киберугроз пришлось на Москву – более 500 тысяч. На втором месте оказался Уральский федеральный округ, где зафиксировано почти 100 тысяч инцидентов. Аналитика учитывает массовые DDoS-атаки, а также веб-атаки на сайты более 600 компаний из разных отраслей, включая государственная власть, телеком, промышленность, финансы, ретейл.

«Если говорить о динамике в целом по стране, то резкий скачок DDoS произошел сразу после начала СВО – уже в марте число подобных атак в восемь раз превысило показатели первых двух месяцев года. А пик пришелся на май, что, скорее всего, связано с празднованием Дня Победы. Хактивисты пытались «забить» мусорным трафиком каналы связи ресурсов, имеющих отношение к праздничным и патриотическим мероприятиям. Самая продолжительная DDoS-атака в отчетный период длилась 3 месяца (2 000 часов). Еще год назад рекордными считались атаки длительностью всего в несколько дней. Самая мощная DDoS-атака года достигла 760 Гбит/с, что почти в два раза превышает показатель предыдущего года», – сообщили в пресс-службе компании.

Всего за 2022 год было зафиксировано 21,5 миллиона веб-атак с высокой степенью критичности. Большая их часть (30%) была направлена на сайты органов власти и госкомпаний, еще четверть – на финансовый сектор. Также хакеры пытались взламывать сайты образовательных учреждений, ИТ-компаний, организаций культуры и спорта.

По словам представителя «Ростелеком-Солар» Николая Рыжова, весной злоумышленники использовали массовые DDoS- и веб-атаки в основном в целях хактивизма. Они делали недоступными социально значимые ресурсы и взламывали сайты для размещения провокационных сообщений (дефейс). Но к середине года атаки стали более сложными и целевыми. Хакеры взламывали сайты не столько ради дефейса, сколько для размещения вредоносного программное обеспечения, проникновения в инфраструктуру и доступа к ценным данным.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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