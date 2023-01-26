В СвЖД рассказали о небывалом росте вандализма

Свердловские железнодорожники рассказали о небывалом росте случаев вандализма. «Мы обеспокоены случаями нанесения граффити на вагоны и обкидывания пригородных поездов камнями: почти 80 инцидентов зафиксировали в 2022 году», – сообщили в пресс-службе СвЖД.

Там попросили провести разъяснительные беседы с детьми и подростками, чтобы те не бросали камни в составы и не расписывали их. «Также просим сообщать о действиях злоумышленников сотрудникам полиции или железной дороги», – добавили в пресс-службе предприятия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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