ДОСААФ в 12 раз увеличит число военно-учетных специальностей

В Свердловском ДОСААФ планируется почти в 12 раз, с 8 до 94, увеличить число военно-учетных специальностей, по которым смогут пройти подготовку призывники.

Об этом заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Нового Дня», и. о. председателя регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Юрий Яночкин. «Перечислять все мы не будем. Но в 2022 году мы готовили по восьми, а теперь, я не делаю из этого секрета, подали заявочку в организационно-мобилизационное управление, с 8 предлагаем расширить до 94. Надеюсь, специальности дальше будем только увеличивать. А за счет чего – за счет нашего оборонно-промышленного комплекса, технических наработок, которые есть у них», – заявил он. Также Яночкин рассказал, что в прошлом году свердловское отделение ДОСААФ впервые начало готовить операторов дронов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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