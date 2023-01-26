В Екатеринбурге ждут Эльвиру Набиуллину

В Екатеринбурге пройдет форум «Кибербезопасность в финансах», его организует Центробанк России. Ожидается, что участие в форуме примет глава Банка России Эльвира Набиуллина – в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ ЦБ РФ «Новому Дню» подтвердили ее личное участие.

В программе также заявлены зампред Банка России Герман Зубарев, зампредседателя правления по информационной безопасности Московской биржи Сергей Демидов, депутат Госдумы Анатолий Аксаков, гендиректор НСПК Владимир Комлев, зампред ВТБ Вадим Кулик, вице-президент «Тинькофф Банка» Дмитрий Гадарь и другие эксперты-финансисты, а также представители силового блока, в частности, ФСБ. Спикеры обсудят тенденции в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритеты и перспективы развития киберустойчивости финансовых организаций.

Форум пройдет 15-17 февраля, а до его старта, 14 февраля, запланирована культурная программа – зимний чемпионат по хоккею в валенках и катание на коньках. Кто примет участие в этом мероприятии, пока не указано.

Екатеринбург, Марина Иванова

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