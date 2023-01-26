В Верхотурье произошел крупный пожар на лесопилке (ВИДЕО)

В Верхотурье накануне вечером случился крупный пожар на территории лесопилки. Местные жители сообщили журналисту «Нового Дня», что на территории сжигали отходы: горбыль и обрезки. Территорию заволокло густым дымом, а искры летели в сторону жилых домов частного сектора. Это не первый случай сжигания отходов, но в этот раз пламя выглядело гораздо опаснее, говорят люди.

Пожар на лесопилке

В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что угрозы распространения огня нет.

«На месте дежурят представители организации с мотопомпами и другой спецтехникой. Тем не менее сотрудниками МЧС России было принято решение об окарауливании места горения в ночное время для предупреждения возможных происшествий», – добавили в МЧС.

Верхотурье, Владислав Тринько

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