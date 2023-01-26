Суд взыскал с РЖД 220 тысяч в пользу упавшей на платформе женщины

Свердловский областной суд взыскал с РЖД 220 тысяч рублей в пользу женщины, которая упала и получила травму на станции Гороблагодатской.

В декабре 2021 года свердловчанка по имени Наталья, выйдя из электрички на станции «Гороблагодатская», поскользнулась и упала на перроне. Ее отвезли в больницу, где поставили диагноз – перелом бедренной кости со смещением отломков. Женщина 10 дней лежала в больнице, а затем ей пришлось длительное время лечиться и восстанавливаться дома. «Наталья постоянно испытывала сильные физические и моральные страдания, из-за своего беспомощного состояния не смогла попасть на похороны близкого человека, а также была вынуждена прекратить лечение, связанное с имеющимся у нее хроническим заболеванием», – рассказали в пресс-службе облсуда.

Женщина обратилась в Кушвинский городской суд с иском к Управлению Свердловской железной дороги о взыскании материального ущерба в размере 78 462 рубля, а также компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Судом первой инстанции к участию в деле в качестве соответчиков были привлечены АО «Свердловская пригородная компания», ОАО «Российские железные дороги». Суд постановил взыскать с ОАО «РЖД» материальный ущерб в размере 78 497 рублей и 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В апелляционной жалобе представитель ОАО «РЖД» просил об отмене решения. По его мнению, раз истица упала при высадке из электрички, причиненный вред подлежит возмещению за счет перевозчика – АО «СПК». Однако облсуд с этим не согласился: женщина упала не в самой электричке, а на платформе, которая принадлежит РЖД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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