Предупреждение о сильном ветре на Среднем Урале продлили еще на сутки

Ветренная погода сохранится в Свердловской области еще на один день. По данным синоптиков, 27 января возможны порывы ветра до 22 м/с.

Спасатели просят жителей соблюдать правила безопасности, в том числе не пользоваться открытым огнем. Автомобилистам не следует парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов. На улице в сильный ветер нужно держаться подальше от легких построек, линий электропередачи и недостроенных зданий.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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