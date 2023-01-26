Энергетики объяснили, какой тариф на электричество теперь будет выгоднее

В Свердловской области со следующей недели перестанет действовать тариф выходного дня на электричество – с 2011 года уральцы платили за свет в праздники и в уикенд по ночной, более низкой ставке, и таким образом существенно экономили. Однако по требованию Федеральной антимонопольной службы РФ Региональная энергетическая комиссия Свердловской области упразднила документ, который позволял свердловчанам платить за свет меньше. «Это было сделано в рамках приведения местного законодательства в соответствие с федеральным. У нас была уникальная ситуация, что ночной тариф применялся в выходные и праздники круглосуточно», – объяснил член экспертной группы при РЭК Владимир Имамов.

Первый замдиректора «Екатеринбургэнергосбыта» Светлана Ткаченко, в свою очередь, призвала уральцев не торопиться с перепрограммированием счетчиков. Она объяснила, что по заявлению потребителя гарантирующий поставщик электроэнергии или сетевая организация сделают это в любой момент, но нужно на практике убедиться, какой тариф будет выгоднее – одноставочный или двуставочный.

Ее поддержала руководитель управления тарифов и ценообразования Свердловского «ЭнергосбыТ Плюс» Наталья Разумова. «По приборам учета, которые сейчас у граждан установлены с делением на день и ночь: они признаются полностью исправными, только с оговоркой – внутреннее деление на день и ночь не соответствует зонам суток, которые установлены в РФ. В Свердловской области до 2023 года действовало социально направленное расписание, которое круглосуточно праздники и выходные в ночь попадали, – напомнила она. – Гражданам с января 2023 года будет начисляться за электроэнергию по одноставочным тарифам, если граждане в течение нескольких месяцев придут к выводу, что им выгодно перейти на зонное потребление – день и ночь – а это уникальный случай, то они, подав заявку, могут перепрограммировать прибор учета. Зонные были выгодны до 2023 года. Сейчас прежде чем перепрограммировать – надо изучить свой режим, несколько месяцев подумать, принять взвешенное решение и обратиться за заявлением».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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