На Урал по параллельному импорту завезли товаров на 28 миллионов долларов

Регионам Урала удалось выстроить логистику по параллельному импорту. Как рассказал глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов, до сентября 2022 года объемы поставок были незначительными, но затем удалось разобраться с таким видом экспорта, наладить логистические потоки. В итоге за прошлый год в регионы УрФО по параллельному импорту поступили товары на 28 миллионов долларов общим весом 1200 тонн. Это в первую очередь станки, запчасти к транспортным средством. Но есть также одежда, обувь, парфюмерия.

Такая торговля продолжится, вероятно, и в следующем году. «Наша промышленность работает на импортном оборудовании, немецкое, итальянское оборудование очень ценится. Я думаю, коллеги из других стран нам в этом помогут», – оценил перспективы начальник Уральской таможни.

Фролов отдельно подчеркнул, что не стоит путать параллельный импорт и контрафакт. За год таможенники обнаружили 11 тысяч тонн контрафакта, это на тонну больше, чем годом ранее.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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