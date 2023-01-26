Забытый в теле новорожденного катетер стал причиной для возбуждения уголовного дела

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили в СУ СКР региона, в июне 2022 года в одной из больниц Екатеринбурга во время операции новорожденному мальчику оторвался фрагмент катетера, который в качестве инородного тела остался в жизненно важном органе ребенка. Возникла угроза жизни и здоровью младенца. Затем фрагмент был удален в ходе другой операции, проведенной уже в Москве.

Следователь СКР анализирует медицинские документы, допрашивает родственников ребенка и медработников. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика, проведут судебно-медицинскую экспертизу. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручал руководству СУ по Свердловской области подготовить доклад об этом инциденте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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