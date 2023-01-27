Свердловчанина будут судить за покупку фальшивых денег

Жителя Екатеринбурга будут судить за покушение на хранение и перевозку поддельных денег в целях сбыта.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в 2021 году 26-летний мужчина купил в интернете информацию о местонахождении тайников с фальшивыми деньгами. Покупку он оплатил биткоинами. После этого ему прислали координаты и фотографии не менее трех тайников.

Забирать оттуда фальшивые банкноты самостоятельно обвиняемый побоялся и предложил это сделать своему ранее судимому знакомому за вознаграждение. Сначала сообщник согласился, после чего обвиняемый передал ему флешку с информацией. Но потом знакомый передумал и рассказал обо всем полиции.

В указанных местах полицейские нашли тайники и изъяли свертки с фальшивыми деньгами.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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