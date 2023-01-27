Бывший заключенный ехал к маме на «колбасе» вагона, потому что пропил все деньги

На станции Дружинино транспортные полицейские сняли со сцепки пассажирского поезда Екатеринбург – Ижевск 37-летнего зацепера.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, нарушитель оказался жителем Нижегородской области. Он ехал из мест лишения свободы к матери в Ижевск, но по дороге потратил все деньги на спиртные напитки, поэтому продолжил свой путь на сцепке поезда.

Мужчину доставили в линейный пункт полиции на станции Дружинино, где оштрафовали за нарушение части 1 статьи 11.17 КоАП РФ.

Транспортная полиция напоминает, что железная дорога – зона повышенной опасности. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках, а также на грузовых поездах опасен и запрещен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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