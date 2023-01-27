Нижний Тагил может стать столицей «Тотального диктанта»

Нижний Тагил попал в список городов, которые в этом году претендуют на звание столицы «Тотального диктанта». Также в листе Калининград, Мурманск и Омск.

«Любой желающий сможет оставить свой голос за понравившийся город, но не чаще одного раза в сутки. Результаты станут известны уже 2 февраля. В победившем городе на главной площадке проекта текст прочитает Василий Авченко, автор текста «Тотального диктанта – 2023», а из специально организованной студии пройдет часть онлайн-марафона. Также в главном городе акции состоится ежегодный Фестиваль грамотности», – сообщили в пресс-службе проекта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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