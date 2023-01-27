На Свердловскую область надвигается сильный снегопад, могут быть проблемы на трассах

Сегодня в Свердловскую область придет мощный снегопад, который продлится до завтра. Местами высота снежного покрова достигнет шести сантиметров.

«Согласно прогнозу, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Это может привести к образованию гололеда на проезжей части. Наибольшая высота снежного покрова прогнозируется на территории Шалинского городского округа, Нижних Серег и Алапаевска, – сообщили в управлении автодорог Свердловской области. – К борьбе с последствиями непогоды готовы 300 единиц техники».

Подрядчикам дали задание расчищать региональные дороги и организовать безопасное бесперебойное движение. Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и работой подрядных организаций в реальном времени помогают 51 автоматический пост дорожного контроля, оборудованный метеодатчиками и видеокамерами.

В региональном минтрансе призвали водителей, пассажиров и пешеходов воздержаться во время снегопада от дальних поездок.

Сообщить о неубранных участках дорог можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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