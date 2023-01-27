Стоимость проезда на электричках в границах Екатеринбурга ограничили 35 рублями

Проезд на электричках до любой станции в пределах административных границ Екатеринбурга будет стоить 35 рублей. Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление, которое объединяет все тарифные зоны и устанавливает единую плату.

Как сообщили в ДИПе, сегодня электрички возят пассажиров в пределах Екатеринбурга на расстояние до 35 километров. Это соответствует четырем тарифным зонам. То есть до сих пор пассажир платил от 35 до 91 рубля, в зависимости от протяженности поездки. Так, поездка от станции «Керамик» до станции «Шувакиш» (33 километра) обходилась в 91 рубль. Максимальное расстояние между конечными станциями на территории Екатеринбурга – остановочным пунктом «Приисковый» и станцией «Северка» – 52 километра, и проезд стоил 108 рублей.

«Этим постановлением мы устанавливаем стоимость проезда 35 рублей для всех зон. Она соответствует зонному тарифу на перевозку одного пассажира для первой тарифной зоны (до 5 километров). По предварительным подсчетам, снижение платы за проезд позволит в текущем году дополнительно привлечь до 315 тысяч пассажиров. Для субсидирования перевозчика за счет средств областного бюджета на эти цели потребуется дополнительно до 26,8 миллиона рублей», – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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