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Пятница, 27 января 2023, 11:58 мск

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Уральские промышленники объявили награду за уничтожение «Леопардов», «Абрамсов» и «Ф15»

Российские военнослужащие, уничтожившие или захватившие немецкий боевой танк Leopard2 или американский Abrams, получат денежное вознаграждение от компании «ФОРЭС». Она выплатит 5 млн рублей за первый уничтоженный или захваченный танк, а за каждый последующий – 500 тысяч рублей. Также за первый сбитый F-15 и F-16 награда составит 15 млн рублей.

«Мы наблюдаем процесс перманентной эскалации конфликта и неограниченной накачки противника оружием. Решение о передаче Киеву западных танков свидетельствует о том, что НАТО не придерживается концепции поставок Украине только оборонительного оружия, что означает необходимость консолидации и поддержки нашей армии. Мы делали это с первых дней специальной военной операции и продолжим поддерживать наших военнослужащих и впредь», – объявили в компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

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