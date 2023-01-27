На Урале запустили уникальный проект, который поможет пациентам в тяжелом состоянии

Сегодня в клиническом институте мозга на аллее меценатов появилась новая звезда. Главный врач и персонал больницы поблагодарили учредителей Фонда святой Екатерины за поддержку образовательного проекта, который должен изменить медицину по всей стране. Благотворители взяли на себя финансирование обучения десяти мультидисциплинарных бригад, которые уже сейчас занимаются ранней реабилитацией пациентов в тяжелом состоянии.

«С 1 ноября 2022 года все бригады начали работать в своих больницах, в этом году мы обучим еще десять. Это уже будут команды не только из нашей области, но и из других регионов России. Сейчас проходит обучение команда федерального центра детской хирургии Москвы – проект масштабируется», – рассказывает директор института Андрей Белкин.

О ранней реабилитации говорят почти десять лет, но до прошлого года вся работа ограничивалась обобщением накопленных знаний и их переработка в рекомендации и методические указания. Пандемия коронавируса стала своеобразным катализатором для дальнейших шагов в этом направлении.

Пока пациент находится в реанимации, часть его функций замещает техника: искусственная вентиляция легких, поддержка сердечно-сосудистой системы и так далее. Это необходимо для спасения жизни человека, но эта же поддержка имеет побочные эффекты, которые остаются на долгое время. Суть ранней реабилитации как раз в том, чтобы защитить пациента от негативных последствий.

«Технология очень простая – пораньше начинать его вертикализировать, двигать конечностями, самостоятельно дышать, осознавать где ты находишься, чтобы не было потерь, связанных с нарушением памяти и сна. Это только в фильме человек столько лет пролежал, а потом очнулся и в курсе всего происходящего. К сожалению, чаще другая история, когда выписывают человек, который не знает откуда он, как его зовут», – продолжает Белкин.

Задача нового проекта как можно быстрее вернуть пациента к нормальной жизни, дать возможность восстановиться еще до плановой выписки, а, значит, и избавить пациента и его семью от посттравматического стресса.

«Сейчас высокие технологии дают очень серьезный результат. Например, мы сегодня провели серьезную технологически сложную операцию, и все счастливы: родные, врачи… Только сам пациент зачастую не понимает, как ему жить дальше. Ясность в его жизни еще нет. Это утрированный вариант, но достижения интенсивной реанимации скоро приведут к тому, что люди перестанут умирать. Но одно дело купировать острое состояние, другое дело дать ему возможность вернуться на работу. И это задачи, которые перед нами стоят», – отметил Андрей Белкин.

Екатеринбург, Елена Васильева

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