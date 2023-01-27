В прошлом году в Свердловской области родились Ной, Адам, Ассоль и Афина

Молодые родители Свердловской области в 2022 году часто выбирали своим детям необычные имена с историческим или мифологическим уклоном.

Как сообщает ДИП, в 2022 году в кушвинском отделе ЗАГС зарегистрировали малышей под именами Мефодий (с отчеством Кириллович), Давид и Харитон. В отделе ЗАГС Нижнего Тагила выдали свидетельство о рождении Ассоли, Афине, Агапу, Адаму, Елизару, Арону, Евсею, Дионисию, Спартаку, Яромиру и Платону.

В топ редких женских имён Ленинского отдела ЗАГС Екатеринбурга вошли Златослава, Милослава, Моника, Сияна, Паулина, Калерия и Ильина, а мужских – Ной, Радосвет, Астемир, Давлат, Дарий, Иво, Леон, Минтимер, Урал, Филат.

В отделе ЗАГС Чкаловского района Екатеринбурга в прошлом году звучали такие экзотические имена, как Радость, Алексина, Майя, Даниэлла, Терентий, Леон, Савелий, Мирон.

Самое популярное имя для мальчиков – Михаил, для девочек – София. Также в топ-5 популярных мужских имен по итогам прошлого года вошли Александр, Артём, Матвей и Лев. Утратили позиции в сравнении с предыдущими годами Николай и Денис, став в этом году редкими именами. Среди женских самыми частыми стали имена Виктория, Ева, Анна и Мария. Резкий интерес у родителей новорождённых девочек в 2022 году возник к имени Нина, так назвали 103 ребёнка. А вот Наталья, Галина, Светлана и Лариса – стали нечастыми именами. На 18% в 2022 году выросла популярность имени Полина, на 13% стали чаще, чем годом ранее, давать имя Елисей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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