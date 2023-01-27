Россельхознадзор разрешил привезти на Урал десятки тонн цитрусовых с насекомыми

В Свердловскую область завезли 20 тонн мандаринов и полторы тонны грейпфрутов, зараженных насекомыми – красной померанцевой щитовкой. Мандарины поступили из Турции, грейпфруты – из Египта.

Вредителя обнаружили агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора, однако партии фруктов браковать и уничтожать не стали. Как пояснили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, этот вредитель часто встречается в цитрусовых. Насекомое не несет значительного фитосанитарного риска. Для человека щитовка тоже безопасна, и поэтому ввоз фруктов допустили. Они попадут на прилавки.

Екатеринбург, Марина Иванова

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