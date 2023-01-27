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Пятница, 27 января 2023, 14:52 мск

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Обезьяна, аксолотли, кролики. Железнодорожники рассказали, кто ездит поездами

Свердловские железнодорожники рассказали, какие животные чаще всего ездят поездами. В прошлом году в уральских составах без сопровождения владельцев путешествовали больше 5 тысяч животных. Это на 12% больше, чем в 2021 году.

«Впервые поездку совершила обезьяна, она проделала путь из Нижнего Тагила в Москву. Чаще других путешествовали собаки, кошки, кролики. Среди редких пассажиров – шиншиллы, черепахи и аксолотли», – рассказали в пресс-службе СвЖД.

Там напомнили, что на животных нужно оформлять специальные проездные документы в багажных кассах. Зверей без сопровождающих перевозят в контейнерах в багажном купе, а во время поездки за их состоянием следят проводники.

Екатеринбург, Елена Сычева

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