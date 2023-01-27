В Свердловской области перекрыта дорога из-за опрокинувшейся бетономешалки

Свердловская Госавтоинспекция сообщает о перекрытии трассы Нижние Серги – Михайловск – Арти. На 5-м километре региональной дороги случилось ДТП с грузовым транспортом – опрокинулась бетономешалка.

По проезжей части разлился бетон. Пострадавших людей в инциденте нет. Сейчас дорожные службы устраняют последствия аварии.

Дополнено. С 17:00 движение транспорта осуществляется по одной полосе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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