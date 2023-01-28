Авиакомпания AZAL запускает прямые рейсы между Екатеринбургом и Баку

Национальная авиакомпания Азербайджана (AZAL) заявила об открытии трех новых направлений в Россию. Авиаперевозчик начнет полеты в Новосибирск, Екатеринбург и Самару.

Как уточнили в пресс-службе компании, с 19 марта самолеты AZAL будут летать в Екатеринбург дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Сейчас в расписании аэропорта Кольцово прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку выполняет только российская авиакомпания «ИрАэро».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»