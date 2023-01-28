В Екатеринбурге вокзальная охрана не пропустила музыкантов на поезд из-за складного ножа в багаже

Участники музыкальной группы «Брэган Д'Эрт» опоздали на поезд в Челябинск из-за конфликта со службой безопасности железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.

Как сообщила вокалистка Майя Котовская на своей странице «ВКонтакте», охранники не пропустили ее на территорию вокзала из-за складного ножа в чемодане. На замечание женщины, что предмет не является холодным оружием, сотрудники вокзала заявили: «А нам все равно, запрещено». Котовская вызвала полицию, и пока шло разбирательство, поезд, на который у группы были билеты, ушел.

«Вот теперь, похоже, я всерьез намерена посудиться и с РЖД, и с охранной конторой «Набат ТВ». Ибо я все понимаю, но такой цирк безопасности устраивать – это уже слишком. Я такого маразма, если что, не видела даже в Ростове-на-Дону и в Краснодаре, а там, на секунду, Северный Кавказ через дорожку», – оставила гневный пост певица в соцсетях.

Майя Котовская выступает с группой «Брэган Д'Эрт» под псевдонимом Канцлер Ги. 27 января у коллектива был концерт в Екатеринбурге, а 29 января запланировано выступление в Челябинске.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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