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Воскресенье, 29 января 2023, 11:53 мск

Новости Екатеринбург

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В крупной ночной аварии под Нижним Тагилом погибли два человека (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

Сегодня ночью на 149-м километре трассы Екатеринбург – Серов, в районе автозаправки, случилось серьезное ДТП – столкнулись две легковые машины и две фуры.

По данным Свердловской области Госавтоинспекции, 53-летний водитель «Рено Дастер» при совершении обгона допустил столкновение с встречным грузовиком «Мерседес». От удара легковушка попала на отбойник, ее развернуло и отбросило на автомобиль «Шкода Фабия» и грузовик «Хуногам», которые ехали навстречу.

В результате аварии погибли водитель и 49-летняя женщина-пассажир «Рено Дастер». Они были из города Урай Ханты-Мансийского округа. Еще двое, водитель и пассажир «Шкоды Фабия», с травмами доставлены в больницу. Они являются жителями города Лысьва Пермского края.

Во время осмотра машин спасатели обнаружили в салоне «Рено» кошку в переносном устройстве. Видимых травм животное не получило. Сотрудники полиции доставили кошку в отделение, чтобы передать родственникам погибших.

Из-за аварии трасса под Нижним Тагилом несколько часов была перекрыта. Сейчас движение на дороге полностью восстановлено.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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© 2023, РИА «Новый День»

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