Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в аварии на Готвальда

В свердловском министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пешеходов, которых сбил автомобиль «Шевроле Авео» на улице Готвальда.

«Пострадавшие доставлены в больницы Екатеринбурга. Двум пациентам оказана медицинская помощь в стационарных условиях – направлены на амбулаторный этап лечения. Два пациента в состоянии средней тяжести в стабильном состоянии госпитализированы – оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в минздраве.

Среди пострадавших прохожих есть один несовершеннолетний – 17-летний юноша.

Напомним, ДТП случилось вчера около 22:00. 20-летняя девушка за рулем «Шевроле» проехала перекресток на красный свет и, пытаясь избежать столкновения с встречной машиной, вылетела на тротуар, где врезалась в толпу людей, ожидающих зеленого сигнала на пешеходном переходе.

Водительница пояснила сотрудникам ГИБДД, что ехала из дома и торопилась забрать свою дочь у подруги. Она посчитала, что успеет проехать перекресток, но выехала уже на красный свет.

По факту ДТП ведется административное расследование под контролем прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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