За гранатомет – 4500, за ружье – 3300: в полиции призвали граждан сдать оружие

В полиции Екатеринбурга напомнили гражданам, что если они добровольно сдадут незаконно хранящееся у них дома оружие или боеприпасы, они не только будут освобождены от уголовной ответственности, но и получат вознаграждение.

В УМВД Екатеринбурга назвали действующие размеры этого вознаграждения:

боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды) за 1 шт. – 4500 руб.;

основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) за 1 шт. – 900 руб.;

охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом за 1 шт. – 3300 руб.;

охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие за 1 шт. – 2000 руб.;

пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 Дж за 1 шт. – 600 руб.;

взрывчатые вещества и порох за 100 граммов – 600 руб.;

изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, артиллерийские снаряды за 1 шт. – 2600 руб.

Также в полиции напомнили, что по ст. 222 УК РФ за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств можно лишиться свободы на срок до 4 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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