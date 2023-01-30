В суд ушло дело пышминца, который устроил стрельбу в ресторане

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Верхней Пышмы, который устроил стрельбу в ресторане «Своя компания» на Уралмаше – в тот момент в заведении был детский праздник.

ЧП случилось днем 2 октября. В ресторане были гости, все сидели за столами, когда туда вошел мужчина, достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил, потом он потребовал менеджера ресторана и еще несколько раз выстрелил в пол. В это время в ресторане был детский праздник, детская комната была открыта. По счастью, никто не пострадал. До приезда в полицию мужчину скрутил один из посетителей. «Мы начали бороться, я выбил у него пистолет и положил парня на пол, а потом ребята подскочили, помогли закрутить руки», – рассказывал он e1.ru.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, дело направлено в суд. Дебоширу грозит срок до 7 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Екатеринбург, Марина Иванова

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