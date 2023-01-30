В Екатеринбурге третьи сутки ищут 11-летнего мальчика Нурислама Адылжанова. Ребенок пропал 28 января, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Мальчик потерялся в районе Сортировки. Он был одет темно-серую куртку, черный комбинезон, черные ботинки, темно-серую шапку и коричневый шарф.

Полиция Екатеринбурга занимается поисками, как и волонтеры «Лизы Алерт». «Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении ребенка, просим сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-11 (дежурная часть отдела полиции № 11) или 02 (102 по мобильному)", – сообщили в пресс-службе полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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