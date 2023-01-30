Устойчивость уральских губернаторов оценили по-новому. Один – в красной зоне

По итогам 2022 года два уральских губернатора находятся в зоне высокой политической устойчивости, а один попал в зону риска, говорится в очередном рейтинге холдинга «Минченко консалтинг».

Лидером по УрФО остается губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «ЯНАО остается едва ли не ключевым регионом России для развития Северного морского пути и альтернативных логистических маршрутов поставок сырья в азиатском направлении. Тем более, если учесть, что сжиженный природный газ, добыча и транспортировка которого бурно развиваются в ЯНАО, намного более адаптивен для поиска новых экспортных рынков», – отмечают эксперты.

Улучшил свои позиции Евгений Куйвашев (Свердловская область). «Минченко консалтинг» уточняет, что это произошло после достаточно уверенного переизбрания на третий губернаторский срок.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, по мнению аналитиков, остается в числе глав регионов, которые задают управленческую моду в региональной политике в целом.

Достаточно прочны позиции тюменского губернатора Александра Моора. Этому способствует наличие стратегических экономических проектов.

Отстает от коллег Вадим Шумков (Курганская область). «Вадим Шумков нередко позволяет себе неоднозначные резкие высказывания, делая упор на геополитические нарративы в своем позиционировании. Однако в то же время каких-либо экономических прорывов в сложном регионе не наблюдается», – говорится в рейтинге.

Но самая сложная ситуация на сегодня – у Натальи Комаровой (ХМАО-Югра). «Комарова возглавляет регион с 2010 года и по нынешним меркам уже является долгожителем губернаторского корпуса, важным фактором может стать усталость населения от столь длительного нахождения главы во власти», – комментируют эксперты.

Добавим, что в этом году на Урале должно пройти две губернаторских кампании – в Тюменской области и ЯНАО. По мнению Евгения Минченко, серьезных проблем у действующих глав регионов возникнуть не должно. Также эксперт отмечает, что слухи о возможной отмене прямых губернаторских выборов в 2023 году вряд ли имеют под собой реальные основания: «Кремль в лице своих ключевых спикеров заверяет, что такой вариант развития событий не обсуждается. Учитывая референдумный характер прошедших губернаторских кампаний осенью 2022 года и отсутствие каких-либо крупных успехов оппозиции на других региональных выборах, острой необходимости в отмене выборов не просматривается».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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