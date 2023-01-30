В Екатеринбурге потеплеет до -2

В Екатеринбурге уже завтра начнется потепление. Во вторник днем будет -3 градуса, в среду – до -2. По ночам – около -5…-6 °C. При этом, по данным Гидрометцентра России, ожидается солнечная погода.

С четверга же начнет холодать. Во второй половине недели по ночам столбики термометров опустятся до -12…-15 градусов, днем до -5. При этом будет так же солнечно и без осадков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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